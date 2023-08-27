Режиссёр фильма о Шумахере: я не фанат Михаэля, для побед ему был нужен дерьмовый напарник

Режиссёр Азиф Кападиа, снимавший документальные фильмы про Диего Марадону и Айртона Сенну, рассказал о возможности поработать над документальным фильмом для Netflix про семикратного чемпионата мира Формулы-1 Михаэля Шумахера.

«Со мной связался Жан Тодт, я знаю довольно много людей, которые были в «Феррари» в то время. На съёмку фильма меня подтолкнула партнёрша Тодта Мишель Йео, с которой я уже работал ранее. Он спросила меня, было ли мне интересно, но на самом деле мне нужно быть честным, мне не было интересно.

Мне нравилась та эпоха, потому что тогда соревновались лучшие гонщики и лучшие автомобили. Мне кажется ужасно скучным, когда один великий гонщик говорит: «Мне нужен дерьмовый товарищ по команде, чтобы я мог выиграть всё». Не вижу в этом смысла, и именно поэтому считаю эту эру Формулы-1 скучнейшей. У нас сейчас происходит всё то же самое. Есть один человек с лучший техникой и всем остальным. Даже если они не выигрывают, они поменяют правила на последнем круге, что является полной чушью. Я не был большим поклонником Шумахера, если честно», — приводит слова Кападиа Daily Star.