Новалак впервые победил в Формуле-2, лидеры чемпионата сошли с дистанции

Пилот команды «Трайдент» Клеман Новалак выиграл основную гонку 12-го этапа Формулы-2, который проходил в этот уикенд на трассе «Зандворт» в Нидерландах. Это первая победа Новалака в этой серии и лишь второй подиум в карьере — в прошлом году он финишировал на этой же трассе вторым в короткой гонке.

Заезд начался на сырой трассе, что спровоцировало несколько инцидентов. Уже в первом повороте развернуло нескольких пилотов, а Джек Дуэн вылетел во втором и сошёл с дистанции. Уже после рестарта и обязательных пит-стопов в отбойник врезался лидер общего зачёта Тео Пуршер. Вскоре из-за оторвавшихся задних колёс с дистанции сошёл его главный преследователь Фредерик Вести, а чуть позже напарника датчанина — Оливера Бермана — отправил в стену Виктор Мартинс. Позже Мартинс получил 10-секундный штраф за это нарушение.

На болиде Вести оторвались оба задних колеса Фото: twitter.com/formula2

Новалак тем временем закрепился в лидерах за счёт раннего пит-стопа и благополучно довёл дело до победы. В борьбе за второе место Зейн Мэлоуни сдержал Джека Кроуфорда, четвёртым финишировал Рихард Версхор, а пятая позиция после штрафа Мартинса перешла к Деннису Хаугеру.

Ф-2. Зандворт, основная гонка (топ-10):

1. Клеман Новалак (Trident) — 38 кругов.

2. Зейн Мэлоуни (Rodin Carlin) +2,1 сек.

3. Джек Кроуфорд (Hitech Pulse-Eight) +2,5.

4. Рихард Версхор (Van Amersfoort Racing) +3,1.

5. Деннис Хаугер (MP Motorsport) +11,6.

6. Исак Хаджар (Hitech Pulse-Eight) +13,7.

7. Энцо Фиттипальди (Rodin Carlin) +17,6.

8. Амори Кордил (Invicta Virtuosi Racing) +20,5.

9. Виктор Мартинс (ART Grand Prix) +20,8.

10. Хуан-Мануэль Корреа (Van Amersfoort Racing) +23,0.

В общем зачёте позиции лидеров не изменились — никто из топ-4 турнирной таблицы не набрал очков. Пятую строчку по-прежнему удерживает Мартинс, а на шестое место, опередив Бермана, поднялся Фиттипальди.

Общий зачёт Ф-2 (топ-10):

1. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — 168 очков.

2. Фредерик Вести (Prema Racing) — 156.

3. Аюму Иваса (DAMS) — 134.

4. Джек Дуэн (Invicta Virtuosi Racing) — 130.

5. Виктор Мартинс (ART Grand Prix) — 122.

6. Энцо Фиттипальди (Rodin Carlin) — 104.

7. Оливер Берман (Prema Racing) — 102.

8. Рихард Версхор (Van Amersfoort Racing) — 96.

9. Зейн Мэлоуни (Rodin Carlin) — 96.

10. Деннис Хаугер (MP Motorsport) — 92.

Следующий этап Формулы-2 пройдёт 2–3 сентября в Монце — это будет предпоследний уикенд чемпионата в этом году. Шансы на титул сохраняют десять пилотов.