Пиастри поблагодарил Риккардо за то, что тот врезался в стену, а не в него

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал аварию, произошедшую во время свободной практики на Гран-при Нидерландов. Напомним, пилот «Макларена» и пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо почти одновременно разбили свои болиды в третьем повороте трассы в Зандворте.

«То, как приходится атаковать бэнкинг, не создаёт самого плавного входа в поворот. Из-за странного поведения шин автомобиль реагирует немного иначе, чем вы обычно ожидаете. Очевидно, что стена находится в одном метре справа, поэтому, если вы ошибаетесь, этот поворот закончится плохо, как я доказал.

Надеюсь, что Риккардо быстро выздоровеет, никогда не приятно видеть, как кто-то получает травму. Я знаю, что у него был выбор: попасть в меня или в стену. Я благодарен, что он выбрал стену. Сейчас я просто надеюсь, что он быстро восстановится и мы увидим его снова на стартовой решётке», — приводит слова Пиастри Pitpass.

Даниэль Риккардо получил травму запястья, в связи с которой на Гран-при Нидерландов его заменил юниор «Ред Булл» Лиам Лоусон.