Норрис рассказал, где он намерен побороться с Ферстаппеном

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, занявший второе место по итогам квалификации Гран-при Нидерландов, рассказал, в какой момент он сможет навязать борьбу пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который начнёт гонку с поул-позиции.

«Где я буду бороться с Максом? В первом повороте! Постараюсь повторить то, что было в Сильверстоуне. Мы пока не знаем, какой будет деградация резины, но главный вопрос — погода. Гонка будет непростой, но у нас есть темп, так что я уверен, что мы добьёмся хорошего результата. Но соперников много — «Уильямс» очень силён весь уикенд», — сказал Норрис во время парада пилотов перед гонкой.

Напарник Норриса по «Макларену» Оскар Пиастри занял восьмое место по итогам квалификации. Пилотам «Макларена» удалось набрать 86 очков в четырёх последних Гран-при. «Макларен» занимает пятое место в Кубке конструкторов сезона-2023 по итогам 12 Гран-при.