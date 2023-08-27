Хэмилтон: постараюсь провести лучшую гонку в жизни

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился настроем на гонку 14-го этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Нидерландов.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Нидерландов — 2023. Онлайн-трансляция гонки

«Что будет возможно? Кто знает? Погода непредсказуемая, произойти может всё что угодно. У Джорджа (Расселла) есть шанс принести команде большие очки, а я буду прорываться. Постараюсь провести лучшую гонку в жизни», — сказал Хэмилтон на параде пилотов.

Отметим, что Хэмилтон неудачно выступил в квалификации Гран-при и в стартовой решётке займёт лишь 13-е место. Его напарник Джордж Расселл начнёт гонку с третьего места.