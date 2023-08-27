Лэнс Стролл иронично отреагировал на слухи о своём уходе в теннис

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл иронично отреагировал на появившуюся информацию о том, что он намерен завершить карьеру в Формуле-1 и профессионально заняться теннисом.
«Что ж, если я буду выступать в ATP-туре, хорошо бы немного поработать над бэкхендом – вряд ли я достиг нужного уровня. Хочется думать, что я довольно хорош. Но не знаю, готов ли я уже сражаться с Джоковичем и Алькарасом», — приводит слова Стролла Autosport.
Также Стролл предположил, что данный слух произошёл от комментатора Sky Sports Дэвида Крофта.
«Это вроде бы придумал Крофти или кто-то ещё. В начале августа он сидел на диване после нескольких кружек пива и думал о моей игре в теннис. Я не знаю! Надо у него спросить. Это странно. Не знаю, откуда такое взялось – очень креативно. Но да, я особо не думал о том, чтобы сделать теннис своей карьерой», — отметил Лэнс.
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