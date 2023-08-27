Логан Сарджент разбил свой болид в гонке Гран-при Нидерландов

Сегодня, 27 августа, в Нидерландах проходит гонка Гран-при Нидерландов Формулы-1.

На 15-м круге пилот «Уильямса», американец Логан Сарджент разбил свой болид в одном из поворотов, вследствие чего была вызвана машина безопасности.

Макс Ферстаппен лидирует в гонке по итогам 21 круга. Его напарник по «Ред Булл» Серхио Перес занимает вторую позицию, а замыкает тройку сильнейших Фернандо Алонсо на «Астон Мартин». На 22-м круге режим сейфти-кара был окончен.

Несмотря на то, что гонка началась в сухих условиях, большинство пилотов заехали на пит-стоп на первых кругах, чтобы поменять сухую резину на промежуточную. Пилоты уже успели совершить и обратную замену резины.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1.