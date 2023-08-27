Гонка Гран-при Нидерландов остановлена из-за сильного дождя и аварии Чжоу

Гонка Гран-при Нидерландов, проходящая в настоящий момент в Зандворте, остановлена из-за сильного дождя. Кроме того, пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу не справился с управлением и выехал за пределы трассы в первом повороте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Текущий топ-10:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»);

3. Серхио Перес («Ред Булл»);

4. Пьер Гасли («Альпин»);

5. Карлос Сайнс («Феррари»);

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»);

7. Ландо Норрис («Макларен»);

8. Джордж Расселл («Мерседес»);

9. Алекс Албон («Уильямс»);

10. Оскар Пиастри («Макларен»).