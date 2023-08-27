Гонка Гран-при Нидерландов остановлена из-за сильного дождя и аварии Чжоу
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Гонка Гран-при Нидерландов, проходящая в настоящий момент в Зандворте, остановлена из-за сильного дождя. Кроме того, пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу не справился с управлением и выехал за пределы трассы в первом повороте.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1.
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Текущий топ-10:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»);
3. Серхио Перес («Ред Булл»);
4. Пьер Гасли («Альпин»);
5. Карлос Сайнс («Феррари»);
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»);
7. Ландо Норрис («Макларен»);
8. Джордж Расселл («Мерседес»);
9. Алекс Албон («Уильямс»);
10. Оскар Пиастри («Макларен»).
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