Леклер рассказал о проблемах с машиной и отреагировал на медленный пит-стоп

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал сход в гонке Гран-при Нидерландов. Напомним, у монегаска возникли проблемы с днищем после контакта с Оскаром Пиастри из «Макларена».
«Я считаю, что это был результат контакта с Оскаром [Пиастри], что странно, потому что он был очень слабым. К несчастью, была, судя по всему, задета очень важная для аэродинамики деталь. После же у нас возникли безумные трудности.
Я понимал, что, даже если парни и не будут готовы [к пит-стопу], это было верное решение, потому что мы потеряли бы гораздо больше времени, если бы не сделали этого. По правде сказать, мы больше приобрели, чем потеряли. Я не жалею о позднем решении», — приводит слова Леклера Sky Sports.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Нидерландов.
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