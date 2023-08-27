Ферстаппен повторил рекорд по числу побед подряд в Формуле-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 27 августа, выигравший Гран-при Нидерландов, установил очередное историческое достижение.

Победа в Зандворте стала для 25-летнего голландца девятой подряд, ранее он становился первым на Гран-при Майами, Монако, Испании, Канады, Австрии, Великобритании, Венгрии и Бельгии.

Таким образом, Ферстаппен повторил рекорд четырёхкратного победителя чемпионата немца Себастьяна Феттеля и итальянца Альберто Аскари, дважды завоёвывавшего титул. У Аскари девять подряд, если не учитывать гонку «Инди-500» 1953 года, которая формально входила в календарь чемпионата мира