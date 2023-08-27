Гасли прокомментировал попадание на подиум, несмотря на штраф по ходу гонки

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался по поводу попадания в тройку сильнейших на Гран-при Нидерландов.

«Что за гонка! Вернуться после летнего перерыва и добиться такого! Начало сезона было для нас не лучшим, но мы прорвались. Подиум в спринте это не совсем то, а этот результат — по-настоящему приятный.

Я был расстроен, когда получил пятисекундный штраф ранее по ходу гонки. Так что думаю, что в итоге счёт 1:1! После этого я атаковал по максимуму, чтобы остаться в пределах пяти секунд от Переса, и мне удалось это сделать. Гонка была очень длинной, очень требовательной, но мы справились», — сказал Гасли после гонки.

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