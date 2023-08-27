Алонсо: попытался обогнать Ферстаппена на последнем рестарте, но не вышло

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в гонке Гран-при Нидерландов, состоявшейся сегодня, 27 августа, в Зандворте. Напомним, испанец финишировал вторым.
«Это была очень напряжённая гонка. Во влажных условиях мы были очень быстры. Немного, наверное, опоздали с пит-стопом, но остановились с другими лидерами. Условия были сложными — в таких нужна полная уверенность в машине, и она сегодня была по-настоящему хороша.
Я ещё никогда не был на подиуме в Зандворте, и разделить его с Ферстаппеном очень приятно. Было непросто оставаться сосредоточенным так долго, но это особенная трасса, от болельщиков исходит невероятная энергия, это помогает. Я попытался обогнать Ферстаппена на последнем рестарте, но не вышло, так что я решил остаться вторым», — сказал Алонсо после выступления.
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