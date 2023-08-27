Макс Ферстаппен прокомментировал девятую победу подряд в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу девятой победы кряду в Формуле-1, которую он одержал на Гран-при Нидерландов.

«Невероятно. Погода не сделала наш день проще, но мы принимали верные решения. Было приятно услышать родной гимн ещё до старта, атмосфера здесь потрясающая.

Десятая победа подряд на следующей неделе? Подумаю об этом на следующей неделе. Давление по-прежнему высоко, но я рад, что удалось добиться результата», — сказал Ферстаппен после гонки.

Самые важные Гран-при Нидерландов Формулы-1:

Гран-при Нидерландов. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.744.

3. Пьер Гасли («Альпин») +7.058.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.068.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +12.541.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.209.

7. Ландо Норрис («Макларен») +13.232.

8. Александер Албон («Уильямс») +15.155.

9. Оскар Пиастри («Макларен») +16.580.

10. Эстебан Окон («Альпин») +18.346.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20.087.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20.840.

13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +26.147.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +26.410.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27.388.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +29.893.

17. Джордж Расселл («Мерседес») +55.754.

Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Шарль Леклер («Феррари»), Логан Сарджент («Макларен») — сошли.