Даниэлю Риккардо сделали операцию после перелома запястья

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо успешно перенёс операцию после перелома запястья во время Гран-при Нидерландов.

Напомним, австралиец сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов.

Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу нынешнего сезона, заменив в составе «Альфа Таури» не оправдавшего надежд дебютанта голландца Ника де Вриса. За два Гран-при с момента возвращения Риккардо не сумел набрать очков.