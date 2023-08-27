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Даниэлю Риккардо сделали операцию после перелома запястья

Даниэлю Риккардо сделали операцию после перелома запястья
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Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо успешно перенёс операцию после перелома запястья во время Гран-при Нидерландов.

Напомним, австралиец сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов.

Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу нынешнего сезона, заменив в составе «Альфа Таури» не оправдавшего надежд дебютанта голландца Ника де Вриса. За два Гран-при с момента возвращения Риккардо не сумел набрать очков.

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