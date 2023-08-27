Даниэлю Риккардо сделали операцию после перелома запястья
Поделиться
Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо успешно перенёс операцию после перелома запястья во время Гран-при Нидерландов.
Напомним, австралиец сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов.
Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу нынешнего сезона, заменив в составе «Альфа Таури» не оправдавшего надежд дебютанта голландца Ника де Вриса. За два Гран-при с момента возвращения Риккардо не сумел набрать очков.
Комментарии
- 27 августа 2023
-
20:32
-
20:21
-
19:11
-
19:06
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:41
-
18:34
-
18:26
-
18:11
-
17:39
-
16:37
-
16:22
-
16:03
-
15:17
-
14:46
-
14:18
-
13:36
-
13:23
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:28
-
10:27
-
10:10
-
09:14
-
00:26
-
00:01
- 26 августа 2023
-
23:21
-
23:09
-
22:46
-
22:16
-
21:27
-
21:01
Партнерский контент