Албон: это лучшая машина, которую я когда-либо пилотировал в «Уильямсе»

Пилот команды «Уильямс» Александер Албон прокомментировал восьмое место, которое занял на прошедшем в Зандворте Гран-при Нидерландов Формулы-1. Тайский пилот признался, что разочарован потерей шестого места, но в то же время отметил, что машина вела себя лучше, чем обычно.

«Вы можете сказать, что нам стоило совершить пит-стоп в начале гонки, но мы стояли на своём — и это сработало. Проехать 40 с лишним кругов на «софте» вы можете только по-настоящему хорошей машине — и весь уикенд моя была именно такой. Мне было несложно контролировать износ как передней, так и задней резины просто за счёт пилотажа и работы с настройками, всегда была возможность сдвинуть баланс в ту или иную сторону. Когда мы перешли на «медиум» и начали прорваться к пятому, четвёртому месту, я подумал, что всё складывается идеально, — пока не узнал о дожде.

Решение о втором пит-стопе нам нужно изучить подробнее, оно было непростое. Я не сразу поехал в боксы и первую половину круга думал, что обойду две машины впереди, но уже через 30 секунд на трассе было столько воды, что нужны были дождевые шины. Так что обойти никого мы не смогли. Но такое бывает. Есть небольшое разочарование из-за того, что мы потеряли шестое место, но даже восьмая позиция — потрясающий результат для нас. Особенно на фоне того, что это полностью заслуженная позиция. Это был пока наш самый сильный уикенд и лучшая машина, которую я когда-либо пилотировал за время в «Уильямсе». Так что позитива много», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

Первое место на этапе в Нидерландах завоевал местный пилот Макс Ферстаппен, вместе с которым на подиум поднялись Фернандо Алонсо и Пьер Гасли. Для Албона же восьмое место стало лучшим результатом за последние три гонки, а набранные им четыре очка позволили «Уильямсу» оторваться от «Хааса» в Кубке конструкторов.