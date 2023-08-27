Марко: Ферстаппен — абсолютно лучший пилот за все времена
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал очередную победу Макса Ферстаппена. Голландец оказался быстрее всех в гонке Гран-при Нидерландов Формулы-1.
«Есть ли у него слабости? Не знаю. Он великолепен, и не важно, сухая трасса или мокрая. Он читает гонку, бережёт шины и невероятно спокоен.
Предстартовая церемония по-настоящему впечатлила, столько эмоций, но для него это также большое давление. Он поздоровался с королём [Нидерландов Виллемом-Александром — прим. «Чемпионата»], тут же прыгнул в машину и сделал работу. Он уже абсолютно лучший пилот за все времена", — приводит слова Марко GPBlog.
Вместе с Ферстаппеном на подиум Гран-при Нидерландов поднялись Фернандо Алонсо и Пьер Гасли.
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