Хэмилтон объяснил, почему не смог подняться выше шестого места в Зандворте

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Нидерландов, состоявшейся сегодня, 27 августа, в Зандворте. Напомним, британец стал шестым.
«Чувствую себя отлично. Не знал, как сложится день. Вчера я ломал голову над тем, где мы ошиблись и как оказались в таком положении. Потом я задумался над тем, как можно продвинуться вперёд. Я был единственным на «медиуме», хотелось создать противовес людям вокруг себя.
Когда пошёл дождь, мы, как команда, приняли неправильное решение. В конечном счёте решение принимала команда. Мы заплатили за него. И продолжили преследование, опустив голову. Это был хороший пример того, что когда вы спотыкаетесь и падаете, нужно продолжать пытаться. Я был очень рад, когда обогнал «Макларен», а это было непросто на этой трассе. В концовке я был быстрее Сайнса, мне просто нужен был DRS», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
- 27 августа 2023
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