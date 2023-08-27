Перес объяснил свою аварию на пит-лейне и превышение скорости

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги Гран-при Нидерландов Формулы-1, в котором он из-за штрафа за превышение скорости на пит-лейне занял четвёртое место. Мексиканец также прокомментировал решение «Ред Булл» позвать Ферстаппена первым на второй пит-стоп, из-за чего сам Чеко оказался позади напарника.
«Это был не самый удачный день — в первую очередь из-за решений в концовке. Первый пит-стоп был правильным, но когда мы вновь переходили на промежуточные возникли проблемы. Дождь пошёл очень быстро, когда я заезжал на пит-лейн, его полностью затопило. Я полностью потерял сцепление и зацепил стену. Машина продолжила скользить — и из-за этого я превысил скорость.
После финиша ты лучше понимаешь произошедшее, но в целом, учитывая весь творившийся хаос, у нас нормальный результат. Команда видит полную картину — у пилота в машине нет всей информации, а стратеги принимают решения в интересах всей команды. У нас был хороший темп, мы заслужили подиум, и довольно обидно, что так на него и не попали», — приводит слова Переса пресс-служба команды «Ред Булл».
Серхио Перес с учётом штрафа за превышение скорости на пит-лейне занял четвёртое место и впервые за три гонки не попал на подиум. Для Ферстаппена же победа в Зандворте стала уже девятой подряд и позволила голландцу повторить рекорд Себастьяна Феттеля. В общем зачёте двух пилотов «Ред Булл» теперь разделяют 138 очков.
- 27 августа 2023
-
22:04
-
21:59
-
21:54
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:30
-
21:16
-
21:09
-
21:07
-
20:32
-
20:21
-
19:11
-
19:06
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:41
-
18:34
-
18:26
-
18:11
-
17:39
-
16:37
-
16:22
-
16:03
-
15:17
-
14:46
-
14:18
-
13:36
-
13:23
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:28
-
10:27