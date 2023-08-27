Перес объяснил свою аварию на пит-лейне и превышение скорости

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги Гран-при Нидерландов Формулы-1, в котором он из-за штрафа за превышение скорости на пит-лейне занял четвёртое место. Мексиканец также прокомментировал решение «Ред Булл» позвать Ферстаппена первым на второй пит-стоп, из-за чего сам Чеко оказался позади напарника.

«Это был не самый удачный день — в первую очередь из-за решений в концовке. Первый пит-стоп был правильным, но когда мы вновь переходили на промежуточные возникли проблемы. Дождь пошёл очень быстро, когда я заезжал на пит-лейн, его полностью затопило. Я полностью потерял сцепление и зацепил стену. Машина продолжила скользить — и из-за этого я превысил скорость.

После финиша ты лучше понимаешь произошедшее, но в целом, учитывая весь творившийся хаос, у нас нормальный результат. Команда видит полную картину — у пилота в машине нет всей информации, а стратеги принимают решения в интересах всей команды. У нас был хороший темп, мы заслужили подиум, и довольно обидно, что так на него и не попали», — приводит слова Переса пресс-служба команды «Ред Булл».

Серхио Перес с учётом штрафа за превышение скорости на пит-лейне занял четвёртое место и впервые за три гонки не попал на подиум. Для Ферстаппена же победа в Зандворте стала уже девятой подряд и позволила голландцу повторить рекорд Себастьяна Феттеля. В общем зачёте двух пилотов «Ред Булл» теперь разделяют 138 очков.