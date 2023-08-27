Чжоу рассказал, из-за чего произошла его авария на Гран-при Нидерландов Ф-1

Пилот команды «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал об аварии, из-за которой не смог закончить Гран-при Нидерландов Формулы-1, состоявшийся сегодня, 27 августа, в Зандворте. По словам китайца, в том эпизоде из-за резко усилившегося дождя его автомобиль начал аквапланировать и был неуправляем.
«Закончить гонку в отбойнике — всегда неприятно. Главное, что я не пострадал, но я всё равно расстроен: мы достойно держались. Дождь пошёл очень внезапно, в неудачный для меня момент — я был первым, кто проходил первый поворот, когда трасса снова стала мокрой. Учитывая условия, я не атаковал, но стоило коснуться тормозов, и сразу возникло аквапланирование. Я уже ничего не мог поделать, никак не мог сбросить скорость и просто по прямой уехал в заграждения», — приводит слова Чжоу пресс-служба «Альфа Ромео».
Отметим, что в начале гонки в Зандворте Чжоу держался на шестой позиции, однако затем постепенно выпал из первой десятки и на момент схода на 63-м круге занимал тринадцатое место.
Победу на Гран-при Нидерландов одержал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, а на подиум вместе с ним поднялись Фернандо Алонсо и Пьер Гасли, который впервые финишировал в топ-3 в составе «Альпин».
- 27 августа 2023
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