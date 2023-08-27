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Лиам Лоусон прокомментировал свой дебют в Формуле-1 в дождевых условиях

Лиам Лоусон прокомментировал свой дебют в Формуле-1 в дождевых условиях
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Пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон дал комментарий по поводу своего дебюта в Формуле-1, который пришёлся на этап в Нидерландах.

«Целью сегодня было проехать все 72 круга. Когда я только выехал на стартовую решётку и начался дождь, ощущения были не из лучших. После этого нам ничего не оставалось, кроме как совершить пит-стоп — но, к сожалению, мы получили штраф, потеряв огромное количество времени. Я думаю, что как только во второй половине гонки передо мной оказалась свободная трасса, мой темп стал не таким уж плохим. Есть над чем работать, но я просто счастлив, что прошёл эту гонку, испытал различные условия и сценарии, чтобы в дальнейшем иметь возможность использовать этот опыт», — приводит слова Лоусона пресс-служба «Альфа Таури».

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