Ландо Норрис: мы потеряли всё в начале гонки

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги Гран-при Нидерландов Формулы-1, который состоялся сегодня, 27 августа, на трассе «Зандворт». Британец остался доволен темпом машины, однако отметил, что потерял слишком много времени из-за неверного тактического решения команды.

«Я не очень доволен. Вторая половина гонки получилась неплохой. Мне кажется, я сделал всё, что мог. Мы пересидели на трассе нескольких соперников и показывали относительно высокий темп. Но мы очень много потеряли в начале гонки, когда на слишком мокрой трассе решили остаться на сликах. Не то чтобы это похоронило гонку, но мы много потеряли. Есть над чем поработать», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Отметим, что на первый пит-стоп Ландо Норрис отправился в конце третьего круга, когда большинство других гонщиков уже перешли на промежуточные шины. К пятому кругу Норрис откатился на 12-е место, однако в итоге смог пробиться на седьмую позицию и в пятый раз подряд набрал очки.

Победу в Нидерландах одержал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, вместе с которым на подиум поднялись Фернандо Алонсо и Пьер Гасли. Его главный преследователь в чемпионате — напарник Серхио Перес — финишировал четвёртым.