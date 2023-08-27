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«Уверен, есть причина». Перес — о решении «Ред Булл», которое стоило ему лидерства

«Уверен, есть причина». Перес — о решении «Ред Булл», которое стоило ему лидерства
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал решение команды первым позвать Ферстаппена на второй пит-стоп, из-за чего сам мексиканец оказался позади напарника в ходе прошедшего сегодня, 27 августа, Гран-при Нидерландов Формулы-1.

«В таких ситуациях у команды больше информации, чем у пилотов. Разумеется, мы изучим на брифинге, что произошло, но я уверен, что у этого решения есть причина», — приводит слова Переса британское издание Autosport.

Напомним, Серхио возглавил гонку за счёт раннего первого пит-стопа, однако во второй раз команда позвала его в боксы позже напарника. Это стоило Пересу восьми секунд и места во главе пелотона. Впоследствии мексиканец вылетел в одном из поворотов и пропустил Фернандо Алонсо, а затем ошибся при въезде на пит-лейн и получил пятисекундный штраф за превышение скорости. В итоге Чеко финишировал на четвёртой позиции.

Для Макса Ферстаппена победа на Гран-при Нидерландов стала уже девятой подряд и позволила ему повторить рекорд Себастьяна Феттеля. В общем зачёте Ферстаппен теперь опережает Переса на 138 очков.

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