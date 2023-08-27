В «Уильямсе» извинились перед Албоном за ошибку в конце Гран-при Нидерландов

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз извинился перед Александером Албоном за ошибку в конце Гран-при Нидерландов Формулы-1, который состоялся сегодня, 27 августа, в Зандворте. За десять кругов до финиша, когда над трассой вновь пошёл дождь, Албон занимал шестое место, но стратеги позвали гонщика в боксы за промежуточными шинами на круг позже других пилотов, что в конце концов отбросило Алекса на восьмую строчку.
По окончании заезда, когда Албон возвращался в боксы, Ваулз вышел на связь по радио и признал ошибку команды. «Алекс, молодец! Ты сегодня потрясающе пилотировал, а мы, как ты верно сказал, не всегда принимали правильные решения — это на нашей совести. Но ты отыгрался и на сухой трассе по чистому темпу был бы шестым. В любом случае молодец. Весь уикенд были сложные условия, но ты набрал много очков».
«Да, все молодцы, — ответил Албон. — Гонка была трудной. Думаю, я и сам мог бы получше справиться со вторым пит-стопом, но у нас сильный темп, и мы должны этим гордиться. Мы были шестыми по чистой скорости, и это невероятно! Немного разочарован, но все молодцы».
Восьмое место в Зандворте стало уже четвёртым результативным финишем Албона в сезоне-2023. До этого он был десятым в Бахрейне, занял седьмое место в Канаде, а также стал восьмым в Великобритании.
- 27 августа 2023
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