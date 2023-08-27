Хорнер заявил о том, что Перес останется в «Ред Булл» на следующий сезон

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил информацию о том, что пилот Серхио Перес останется в команде на следующий год.
«Ситуация с Чеко на следующий год ясна. Он является гонщиком «Ред Булл», у нас с ним есть соглашение. Независимо от договорённостей мы довольны его работой. Вы видели его сегодняшнюю гонку — ему не повезло с ограничителем скорости на пит-лейн. Он занимает второе место в чемпионате мира и остаётся единственным, кто побеждал в этом сезоне, помимо Ферстаппена.
Макс находится на том периоде своей карьеры, когда он просто неприкасаем. Не думаю, что какой-либо гонщик на стартовой решётке сможет добиться того, что он делает на этой машине. Быть его партнёром по команде — это, наверное, в некотором смысле самая незавидная работа. Если бы Макса не было, Чеко выиграл бы ещё четыре или пять гонок», — приводит слова Хорнера Autosport.
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