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Вассёр рассказал о повреждениях, которые получила «Феррари» Леклера

Вассёр рассказал о повреждениях, которые получила «Феррари» Леклера
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал сход пилота команды Шарля Леклера в гонке Гран-при Нидерландов, состоявшейся вчера, 27 августа, в Зандворте.

Напомним, у машины Леклера возникли проблемы с днищем после контакта с австралийцем Оскаром Пиастри из «Макларена».

«Он повредил правую торцевую пластину, которая вошла в днище и повредила его нижнюю часть», — приводит слова Вассёра издание PlanetF1.

Формула-1. Общий зачёт Ф-1 (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 339 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 201.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 168.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 156.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 102.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 99.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 75.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 37.

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