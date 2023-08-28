Даниэль Риккардо высказался после операции на запястье
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Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о перенесённой операции. Риккардо сломал запястье во время Гран-при Нидерландов.
«Всем привет. Утром перенёс операцию. Большое спасибо всем, кто протянул мне руку помощи и поддерживал моё настроение. Это не неудача, а просто часть возвращения», — написал Риккардо.
Австралийский гонщик сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки: пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри потерял контроль над болидом, а потом и Даниэль не вписался в поворот. Оба не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.
В команде «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:
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