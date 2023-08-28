Леклер ответил на вопрос о том, не хочет ли он покинуть «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос журналистов о том, не хочет ли он покинуть итальянскую команду.

«Сейчас вопрос не в этом. Мы должны сосредоточиться и совершенствоваться как команда. А там посмотрим. Но, как я всегда говорил, я люблю «Феррари», и моя главная цель — выиграть чемпионат мира с этой командой, и я сделаю всё, чтобы добиться этого», — приводит слова Леклера GrandPX.News.

Гран-при Нидерландов. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.744.

3. Пьер Гасли («Альпин») +7.058.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.068.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +12.541.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.209.

7. Ландо Норрис («Макларен») +13.232.

8. Александер Албон («Уильямс») +15.155.

9. Оскар Пиастри («Макларен») +16.580.

10. Эстебан Окон («Альпин») +18.346.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20.087.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20.840.

13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +26.147.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +26.410.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27.388.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +29.893.

17. Джордж Расселл («Мерседес») +55.754.

Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Шарль Леклер («Феррари»), Логан Сарджент («Уильямс») — сошли.