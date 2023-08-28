«Время поджимает». Мик Шумахер высказался на тему получения места боевого пилота Ф-1

24-летний немецкий резервист «Мерседеса» Мик Шумахер поделился мыслями по поводу возможности получить роль боевого пилота команды Формулы-1.

«Я пока не могу называть временные рамки. Всё ещё работаю над этим. Время немного поджимает, но в данный момент мне действительно нужно не торопиться», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

В прошлом сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен был 13-м с 25 баллами.

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Ранее Шумахер поведал о тонкостях роли резервного пилота «Мерседеса».