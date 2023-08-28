Оруджев назвал «очень глупым» тактическое решение «Мерседеса»
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал решения команд на старте гонки Гран-при Нидерландов, когда далеко не все пилоты сразу поехали в боксы за промежуточными шинами, а кто-то так и остался на сликах. В их числе был и «Мерседес».
«На самом деле в этот раз была реально лотерея. «Ред Булл» оставил Макса на круг дольше, и он потерял 15 секунд. А Перес, наоборот, всё выиграл. Очень глупо было со стороны «Мерседеса» оставлять обоих пилотов на трассе.
Решения во всех командах принимаются по-разному. «В Астон Мартин» полагаются на слово Алонсо. В командах, где менее опытные пилоты, на радары», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
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