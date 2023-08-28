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Оруджев — о травме Риккардо: очень глупая ошибка, с детства учат убирать руки с руля

Оруджев — о травме Риккардо: очень глупая ошибка, с детства учат убирать руки с руля
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал травму, которую получил пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо во время Гран-при Нидерландов. Напомним, Риккардо сломал запястье в результате аварии в ходе второй свободной тренировки: пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри потерял контроль над болидом, а потом и Даниэль не вписался в поворот. Оба не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.

«Очень глупая ошибка. С детства в молодёжках учат убирать руки с руля. В Формуле-1, когда влетаешь в стену, очень часто руль остаётся на месте. Из-за этого, видимо, рефлекс атрофируется. Что касается самой аварии, то были жёлтые флаги, так что можно было этого избежать», – написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:

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