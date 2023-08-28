«Феррари» показала специальные комбинезоны Леклера и Сайнса на Гран-при Италии

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» разместила видео в соцсетях гоночного коллектива, где демонстрируются специальные комбинезоны пилотов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. В них они выступят на Гран-при Италии. Комбинезоны посвящены победе «Феррари» на «24 часах Ле-Мана» этого года. Для итальянской команды этот успех стал первым за 59 лет.
Оба гонщика нашли комбинезоны привлекательными, а Леклер высказал мнение, что их расцветка напоминает испанский флаг, что должно быть приятно для Сайнса.
«Феррари» показала спецкомбинезоны Леклера и Сайнса на ГП Италии:
Гран-при Италии состоится с 1 по 3 сентября. «Феррари» в настоящий момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 201 очко. Лидирует «Ред Булл» – 540 баллов.
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