Алонсо рассказал, что думает о достижениях Ферстаппена в Формуле-1

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о выступлении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Да, иногда достижения Макса недооценивают. Я думаю, побеждать таким доминирующим образом в любом виде спорта крайне сложно. Так что, без сомнения, чтобы ему соответствовать, нужно обладать уверенностью в себе. Я верю, что могу выступать не хуже. Не знаю, что насчёт Льюиса, но я – да! Льюис на самом деле тоже, как и все остальные», — приводит слова Алонсо PlanetF1.
В настоящий момент Алонсо замыкает топ-3 общего зачёта пилотов, имея в активе 168 очков. Уверенно лидирует Ферстаппен, на счету которого 339 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (201 очко).
Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч:
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