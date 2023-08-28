Алонсо рассказал, что думает о достижениях Ферстаппена в Формуле-1

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о выступлении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Да, иногда достижения Макса недооценивают. Я думаю, побеждать таким доминирующим образом в любом виде спорта крайне сложно. Так что, без сомнения, чтобы ему соответствовать, нужно обладать уверенностью в себе. Я верю, что могу выступать не хуже. Не знаю, что насчёт Льюиса, но я – да! Льюис на самом деле тоже, как и все остальные», — приводит слова Алонсо PlanetF1.

В настоящий момент Алонсо замыкает топ-3 общего зачёта пилотов, имея в активе 168 очков. Уверенно лидирует Ферстаппен, на счету которого 339 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (201 очко).

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч: