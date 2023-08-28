«Поэтому он доминирует». Алонсо рассказал, что отличает Ферстаппена от всех других пилотов

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о гонщике команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Думаю, в такие дни, как сегодня [на Гран-при Нидерландов], я был на высоте и выкладывался на сто процентов. Но, возможно, в Спа я был не на этом уровне. Или в Австрии. Или где-то ещё. Всегда чувствуешь, что есть куда совершенствоваться. В такие моменты в полной мере бываешь доволен собой.

[В отличие от остальных] Макс в настоящий момент добивается ста процентов возможностей чаще, чем мы, чем любой из гонщиков. Вот почему он доминирует», — приводит слова Алонсо PlanetF1.

В настоящий момент Алонсо замыкает топ-3 общего зачёта пилотов, имея в активе 168 очков. Ферстаппен уверенно лидирует. На его счету 339 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (201 очко).

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч: