Сайнс: должен гордиться пятым местом в Зандворте, у «Феррари» не было темпа

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги выступления команды на минувшем Гран-при Нидерландов. Напомним, испанец стал пятым.

«Я бы сказал, глядя на «Альпин», что у нас была шестая по скорости машина в этот уикенд. В какой-то момент казалось, что мы даже сможем побороться за подиум, но реальность заключается в том, что в гонке у нас просто не было темпа.

Хотя нам удалось провести по-настоящему хорошую гонку, по ходу которой мы боролись с людьми, ехавшими не в нашем темпе, боролись с машинами намного быстрее. Поэтому мы должны гордиться пятым местом. Очевидно, я не рад ощущениям от машины и тому, какие трудности мне пришлось испытывать. Без сомнений, это было одно из лучших выступлений в сезоне», — приводит слова Сайнса Autosport.