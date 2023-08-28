Шарль Леклер потерял три позиции в рейтинге пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер потерял сразу три позиции в сводном рейтинге оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет гонщикам Формулы-1 после каждого этапа.
В минувший уикенд монегаск разбил машину в квалификации, а в гонке сошёл с дистанции после контакта с Пиастри, который произошёл после сноса Леклера в 12-м повороте. За этот этап Шарль получил четыре балла, и это его самая низкая оценка по ходу текущего сезона. В итоге Леклер откатился на восьмую строчку, пропустив Джорджа Расселла, Александера Албона и Оскара Пиастри.
Наивысшую оценку за этап в Зандворте — максимальные десять баллов — получил Александер Албон, который поднялся на две строчки вверх. Кроме того, за счёт сильного выступления в Нидерландах Карлос Сайнс опередил Юки Цуноду и пробился в первую десятку.
В то же время Серхио Перес, потерявший из-за собственных ошибок место на подиуме, откатился на 17-ю строчку, пропустив Лэнса Стролла.
Сводный рейтинг пилотов Ф-1 от «Чемпионата» (топ-8):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9,19 балла в среднем.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 8,65.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,73.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 7,50.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 7,38.
6. Александер Албон («Уильямс») — 7,35.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 7,19.
8. Шарль Леклер («Феррари») — 7,15.
- 28 августа 2023
-
18:56
-
18:43
-
18:40
-
17:39
-
16:16
-
15:29
-
15:21
-
14:49
-
14:40
-
14:15
-
13:57
-
13:50
-
12:43
-
12:24
-
11:51
-
11:36
-
11:28
-
10:15
-
10:00
-
09:34
-
01:06
-
00:55
-
00:22
-
00:07
- 27 августа 2023
-
23:48
-
23:10
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:18
-
22:04
-
21:59
-
21:54
-
21:52