Шарль Леклер потерял три позиции в рейтинге пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер потерял сразу три позиции в сводном рейтинге оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет гонщикам Формулы-1 после каждого этапа.

В минувший уикенд монегаск разбил машину в квалификации, а в гонке сошёл с дистанции после контакта с Пиастри, который произошёл после сноса Леклера в 12-м повороте. За этот этап Шарль получил четыре балла, и это его самая низкая оценка по ходу текущего сезона. В итоге Леклер откатился на восьмую строчку, пропустив Джорджа Расселла, Александера Албона и Оскара Пиастри.

Наивысшую оценку за этап в Зандворте — максимальные десять баллов — получил Александер Албон, который поднялся на две строчки вверх. Кроме того, за счёт сильного выступления в Нидерландах Карлос Сайнс опередил Юки Цуноду и пробился в первую десятку.

В то же время Серхио Перес, потерявший из-за собственных ошибок место на подиуме, откатился на 17-ю строчку, пропустив Лэнса Стролла.

Сводный рейтинг пилотов Ф-1 от «Чемпионата» (топ-8):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9,19 балла в среднем.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 8,65.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,73.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 7,50.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 7,38.

6. Александер Албон («Уильямс») — 7,35.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 7,19.

8. Шарль Леклер («Феррари») — 7,15.