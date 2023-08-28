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Издание PlanetF1 признало Леклера худшим гонщиком Гран-при Нидерландов

Издание PlanetF1 признало Леклера худшим гонщиком Гран-при Нидерландов
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил самую низкую оценку среди всех гонщиков Гран-при Нидерландов от издания PlanetF1.

Максимальный балл (10) получил победитель гонки пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Финишировавший на втором месте ветеран Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», получил оценку 9,5 балла. Работа гонщика «Альпин» Пьера Гасли, занявшего третье место в гонке, была оценена экспертами в 8,5 балла. Также оценку 8,5 балла получил пилот «Уильямса» Александер Албон. Шарль Леклер, который не смог завершить гонку, получил самую низкую оценку — 4 балла.

Напомним, у монегаска, стартовавшего с девятой позиции, возникли проблемы с днищем после контакта с Оскаром Пиастри из «Макларена».

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