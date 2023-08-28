Источник: «Феррари» до конца сезона будет экспериментировать с прицелом на 2024 год

«Феррари» завершит работу над текущим болидом и до конца текущего сезона будет экспериментировать с целью получения информации для машины следующего года, сообщает Motorsport Italia.
По информации источника, итальянская команда завершила работу над текущим автомобилем перед началом летних каникул. В этом сезоне «Феррари» проведёт ещё несколько обновлений, но все они будут связаны с экспериментальными решениями для следующего болида.
«Феррари» в настоящий момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 201 очко.
Ранее пресс-служба «Феррари» представила специальные комбинезоны пилотов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. В них они выступят на Гран-при Италии, который пройдёт с 1 по 3 сентября. Комбинезоны посвящены победе «Феррари» на «24 часах Ле-Мана» этого года.
- 28 августа 2023
-
20:30
-
19:51
-
18:56
-
18:43
-
18:40
-
17:39
-
16:16
-
15:29
-
15:21
-
14:49
-
14:40
-
14:15
-
13:57
-
13:50
-
12:43
-
12:24
-
11:51
-
11:36
-
11:28
-
10:15
-
10:00
-
09:34
-
01:06
-
00:55
-
00:22
-
00:07
- 27 августа 2023
-
23:48
-
23:10
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:18
-
22:04
-
21:59