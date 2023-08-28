Источник: «Феррари» до конца сезона будет экспериментировать с прицелом на 2024 год

«Феррари» завершит работу над текущим болидом и до конца текущего сезона будет экспериментировать с целью получения информации для машины следующего года, сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, итальянская команда завершила работу над текущим автомобилем перед началом летних каникул. В этом сезоне «Феррари» проведёт ещё несколько обновлений, но все они будут связаны с экспериментальными решениями для следующего болида.

«Феррари» в настоящий момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 201 очко.

Ранее пресс-служба «Феррари» представила специальные комбинезоны пилотов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. В них они выступят на Гран-при Италии, который пройдёт с 1 по 3 сентября. Комбинезоны посвящены победе «Феррари» на «24 часах Ле-Мана» этого года.