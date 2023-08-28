Ферстаппен: в Ф-1 были и более доминирующие машины, но они не выигрывали 9 гонок подряд
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что его рекордная победная серия является результатом одной лишь машины. Напомним, победа на минувшем Гран-при Нидерландов стала для голландца девятой подряд.
«Даже если у вас лучшая машина… Я считаю, что в прошлом были и более доминирующие машины, чем у нас сейчас, но они не могли выиграть девять гонок подряд.
Это сложно. Легко принять неверное решение и всё бросить. К сожалению, никогда не бывает легко. Вероятно, это была одна из труднейших гонок с точки зрения победы, и да, девять гонок подряд… Я никогда даже не задумывался об этом. Очень рад этому и рад победить перед родной публикой», — приводит слова Ферстаппена издание Crash.net.
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