Ферстаппен: в Ф-1 были и более доминирующие машины, но они не выигрывали 9 гонок подряд

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что его рекордная победная серия является результатом одной лишь машины. Напомним, победа на минувшем Гран-при Нидерландов стала для голландца девятой подряд.

«Даже если у вас лучшая машина… Я считаю, что в прошлом были и более доминирующие машины, чем у нас сейчас, но они не могли выиграть девять гонок подряд.

Это сложно. Легко принять неверное решение и всё бросить. К сожалению, никогда не бывает легко. Вероятно, это была одна из труднейших гонок с точки зрения победы, и да, девять гонок подряд… Я никогда даже не задумывался об этом. Очень рад этому и рад победить перед родной публикой», — приводит слова Ферстаппена издание Crash.net.