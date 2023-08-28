Александер Албон: в этот уикенд мы были на одном уровне с «Астон Мартин» и «Феррари»

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о своей скорости по ходу Гран-при Нидерландов, где он стартовал четвёртым, но финишировал восьмым.

«Думаю, в этот уикенд мы были на одном уровне с «Астон Мартин» и «Феррари». За весь первый отрезок мы, возможно, проиграли им две секунды. И из 15 кругов 10 мы проехали на более изношенных шинах, чем соперники.

Мы были очень сильны и обогнали «Мерседес». Конечно, у нас было преимущество в шинах, но, чтобы обогнать машину на этой трассе, нужно хорошее преимущество в полторы секунды, и мы это сделали. Это придаёт мне большую уверенность перед поездкой в Монцу.

В то же время это меня немного смущает. В этот уикенд мы изменили настройки, и они работают, но я думаю, что они работают только на трассах с высокой прижимной силой. Я не думаю, что всё будет так же на трассах с низкой прижимной силой. Так что будет интересно. Мы извлечём уроки и посмотрим, что произойдёт в Монце», — приводит слова Албона RaceFans.