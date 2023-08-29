Ландо Норрис: наш темп по сравнению с «Астон Мартин» и «Мерседесом» был ужасным

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о проблеме команды после Гран-при Нидерландов.

«Бывают моменты, когда всё зависит от темпа, а иногда – от стратегии. И именно неправильная стратегия сбила нас с толку в этот раз. Я не думаю, что темп был плохим, он был нормальным. Но оказалось, что этого недостаточно.

Но если сравнить наш темп с «Астон Мартин», то он был ужасным, по сравнению с «Мерседесом» — точно так же. Наша скорость была далека от той, что мы показали в квалификации. И наш темп на одном круге по-прежнему намного более конкурентоспособен, чем гоночный. Я думаю, что это становится всё более и более очевидным, но мы делаем всё возможное, чтобы исправить эту проблему и сделать шаг вперёд, однако пока этого недостаточно», — приводит слова Норриса Autosport.