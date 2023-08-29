Шестой этап RDS GP пройдёт в Москве 2 и 3 сентября

2–3 сентября в Москве на трассе Moscow Raceway пройдёт шестой этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP). Борьба за чемпионство обостряется до предела – до окончания сезона-2023 осталось всего два этапа, а отрыв по баллам между лидерами личного и командного зачётов минимальный.
Автодром близ Волоколамска хорошо известен пилотам и болельщикам RDS GP, но второй год подряд осенний этап на Moscow Raceway проходит в непривычной для участников конфигурации. Для заездов используется тот же оцениваемый участок, что и на первом этапе сезона, но спортсмены должны преодолевать его в обратном направлении. Впервые такой вариант был опробован в 2022 году, и новая конфигурация трассы была признана удачной.
Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, простоту и незначительные перемены, «обратная» версия трассы бросает спортсменам серьёзный вызов. Изюминкой оцениваемого участка является профилированный второй поворот с переменным радиусом, прохождение которого по «классическому» направлению движения трассы (против часовой стрелки) пилоты уже отточили. А вот проездам в противоположную сторону участники ещё учатся — меняется не только траектория, но и ритм проезда, подстроиться к которым можно только во время тренировок.
В 2022 году победителем этапа RDS GP на «обратной» конфигурации Moscow Raceway стал Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO), компанию которому на подиуме составили Аркадий Цареградцев («FailCrew x Дарксайд») и Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team).
Состав судей на этапах Гран-при Российской Дрифт Серии 2023 постоянный. На судейской вышке работают действующие спортсмены Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов. Все трое имеют огромный опыт судейства, а в сезоне-2023 выступают за команду WEGO DRIFT TEAM в межрегиональной серии RDS EUROPE.
Расписание 6-го этапа RDS GP 2023 на трассе Moscow Raceway
2 сентября, суббота
9:00–10:00 — тренировки
10:00–13:00 — квалификация
14:00–15:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия
15:30–18:30 — парные заезды Топ-32
3 сентября, воскресенье
9:00–10:30 — тренировки
11:00–12:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия
13:00–14:30 — парные заезды Топ-16
16:00–18:00 — парные заезды Топ-8 / Топ-4 / финал
18:30–19:00 — церемония награждения
Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV. Квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после простой регистрации, а парные заезды — по подписке.
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