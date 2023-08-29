Отец Сайнса сделал заявление на тему его будущего в Формуле-1

Карлос Сайнс-старший, отец пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, подтвердил, что с ними связывалась «Ауди», но основное внимание по-прежнему уделяется продлению соглашения со «Скудерией».

«Конечно, обсуждение есть, но на данный момент ничего конкретного. Думаю, для нас это такой момент, когда нужно просто подождать и посмотреть, как всё будет развиваться. Да, «Ауди» усердно работает. У них есть амбиции стать по-настоящему хорошей командой. Поэтому они движутся очень и очень решительно.

Тот факт, что Андреас Зайдль (генеральный директор «Заубера». — Прим. «Чемпионата») пару лет работал с Карлосом в «Макларене», говорит о том, что они очень хорошо знают друг друга. Они действительно очень успешно провели там время. Конечно, это действительно хорошо, что «Ауди» сделала шаг [в Формулу-1]. Думаю, в будущем она будет привлекательной для многих.

У Карлоса ещё есть один год по контракту. А его желание, как он уже заявлял ранее, состоит в том, чтобы знать, что будет после 2024 года. Он действительно хотел бы начать 2024 год, понимая, что будет далее», — приводит слова Сайнса-старшего PlanetF1.

«Феррари» показала спецкомбинезоны Леклера и Сайнса на ГП Италии: