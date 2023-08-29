Отец Сайнса сделал заявление на тему его будущего в Формуле-1

Карлос Сайнс-старший, отец пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, подтвердил, что с ними связывалась «Ауди», но основное внимание по-прежнему уделяется продлению соглашения со «Скудерией».
«Конечно, обсуждение есть, но на данный момент ничего конкретного. Думаю, для нас это такой момент, когда нужно просто подождать и посмотреть, как всё будет развиваться. Да, «Ауди» усердно работает. У них есть амбиции стать по-настоящему хорошей командой. Поэтому они движутся очень и очень решительно.
Тот факт, что Андреас Зайдль (генеральный директор «Заубера». — Прим. «Чемпионата») пару лет работал с Карлосом в «Макларене», говорит о том, что они очень хорошо знают друг друга. Они действительно очень успешно провели там время. Конечно, это действительно хорошо, что «Ауди» сделала шаг [в Формулу-1]. Думаю, в будущем она будет привлекательной для многих.
У Карлоса ещё есть один год по контракту. А его желание, как он уже заявлял ранее, состоит в том, чтобы знать, что будет после 2024 года. Он действительно хотел бы начать 2024 год, понимая, что будет далее», — приводит слова Сайнса-старшего PlanetF1.
«Феррари» показала спецкомбинезоны Леклера и Сайнса на ГП Италии:
- 29 августа 2023
-
10:09
-
10:00
-
09:58
-
00:55
- 28 августа 2023
-
23:55
-
23:05
-
22:03
-
21:49
-
20:30
-
19:51
-
18:56
-
18:43
-
18:40
-
17:39
-
16:16
-
15:29
-
15:21
-
14:49
-
14:40
-
14:15
-
13:57
-
13:50
-
12:43
-
12:24
-
11:51
-
11:36
-
11:28
-
10:15
-
10:00
-
09:34
-
01:06
-
00:55
-
00:22
-
00:07
- 27 августа 2023
-
23:48