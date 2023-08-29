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Ральф Шумахер: дни Переса в «Ред Булл» сочтены

Ральф Шумахер: дни Переса в «Ред Булл» сочтены
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о гонщике «Ред Булл» Серхио Пересе после его выступления на Гран-при Нидерландов. Из-за штрафа за превышение скорости на пит-лейне Серхио занял четвёртое место.

«Серхио Перес снова допустил ошибку, в результате получил ещё один штраф, который в итоге стоил ему второго места. Полагаю, его дни в «Ред Булл» сочтены. Известно, что Хельмут Марко отличается не особо тёплым отношением к Пересу. Думаю, Серхио не очень хорошо с этим справляется. Этим я объясняю его серьёзные промахи. Перес весь уикенд выглядел очень расстроенным, разочарованным и отсутствующим. Я думаю, договорённости о расставании после окончания сезона уже есть», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:

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