Ральф Шумахер назвал пилота, которого видит напарником Ферстаппена в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что гонщик «Макларена» Ландо Норрис мог бы стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».
«Я мог бы представить, что Ландо Норрис станет новым напарником Ферстаппена по команде. Эти двое кажутся хорошими друзьями. Ожидаю, что Ферстаппен в конце концов решит, кто станет его товарищем по команде. В этом нет ничего необычного. Так было и с Сенной. Мой брат тоже имел на это право. Когда гонщик калибра Ферстаппена вносит такой большой вклад в успех команды, как мне кажется, было бы правильно по возможности поддержать его», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.
Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:
Ранее Шумахер высказал мнение, что дни Серхио Переса в «Ред Булл» сочтены.
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