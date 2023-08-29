Макс Ферстаппен назвал пилота, с которым обсуждал переход в «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что обсуждал возможность перехода в австрийскую команду гонщика «Макларена» Ландо Норриса.
«У нас был разговор на эту тему. Но у него долгосрочный контракт с «Маклареном». Посмотрим, что произойдёт в будущем», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 339 очков. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, на счету которого 201 балл. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (168 очков).
Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч:
Ранее бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что Норрис мог бы стать напарником Ферстаппена в «Ред Булл».
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