Макс Ферстаппен ответил на вопрос о напарнике мечты в Формуле-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о напарнике мечты. В этой роли Макс видит своего отца Йоса, который в прошлом тоже был гонщиком Формулы-1.
«Если бы я мог выбирать, в том числе среди бывших гонщиков, то это был бы мой отец. Думаю, его карьера пошла не по плану. У него был большой потенциал. Он знал, что пошло не так, и он также понимал, что очень важно с юных лет окружать себя правильными людьми, чтобы благодаря этому двигаться в правильном направлении. Именно это он и делал со мной. Он пытался оградить меня от всего, что пошло не так в его карьере. И это помогло мне подготовиться к Формуле-1», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч:
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