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Расписание трансляций Гран-при Италии Формулы-1 2023 года

Расписание трансляций Гран-при Италии Формулы-1 2023 года
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С 1 по 3 сентября в Монце состоится Гран-при Италии Формулы-1.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.

Формула-1 Гран-при Италии — 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 1 сентября

14:30. Первая тренировка Гран-при Италии Формулы-1
18:00. Вторая тренировка Гран-при Италии Формулы-1

Суббота, 2 сентября

13:30. Третья тренировка Гран-при Италии Формулы-1
17:00. Квалификация Гран-при Италии Формулы-1

Воскресенье, 3 сентября

16:00. Гонка Гран-при Италии Формулы-1

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