«Невероятно захватывающе». Ричард Брэдли назвал две команды, куда бы мог перейти Леклер

Победитель гонки «24 часа Ле-Мана» – 2015 в классе LMP2 Ричард Брэдли высказался о пилоте «Феррари» Шарле Леклере.

«В конце концов, Шарль больше не новичок. Он довольно опытный гонщик Формулы-1, и его авторитет в паддоке очень и очень высок. Многие всерьёз рассматривали бы его кандидатуру. Что, если Хэмилтон решит завершить карьеру? «Мерседес» наверняка поговорил бы с Шарлем. Кроме того, не стоит забывать об «Астон Мартин» и ситуации со Строллом. Если представить состав Алонсо – Леклер, понимаешь, что это чрезвычайно захватывающе», — сказал Брэдли на канале On Track GP в YouTube.

В настоящий момент Леклер занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 99 очков. Уверенно лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 339 баллов.

«Феррари» показала спецкомбинезоны Леклера и Сайнса на ГП Италии: