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Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил новый трофей за победу на Гран-при Венгрии в сезоне-2023 взамен разбитого британским пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Оригинальный трофей, предназначавшийся Ферстаппену, был повреждён во время церемонии награждения пилотов, когда Ландо Норрис, открыв бутылку шампанского об подиум, столкнул с него трофей.

После инцидента венгерская компания-изготовитель Herendi Porcelán пообещала бесплатно заменить разбитый кубок. На церемонию вручения кубка Макс Ферстаппен пришёл вместе с провинившимся Ландо Норрисом.

Для британского пилота, приехавшего вторым на Гран-при Венгрии, этот подиум стал вторым в сезоне. Ранее он финишировал в топ-3 на Гран-при Великобритании. Макс Ферстаппен продолжил серию побед до Гран-при Нидерландов. На домашней гонке голландец одержал девятую победу подряд.

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