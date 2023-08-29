Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил новый трофей за победу на Гран-при Венгрии в сезоне-2023 взамен разбитого британским пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Оригинальный трофей, предназначавшийся Ферстаппену, был повреждён во время церемонии награждения пилотов, когда Ландо Норрис, открыв бутылку шампанского об подиум, столкнул с него трофей.
После инцидента венгерская компания-изготовитель Herendi Porcelán пообещала бесплатно заменить разбитый кубок. На церемонию вручения кубка Макс Ферстаппен пришёл вместе с провинившимся Ландо Норрисом.
Для британского пилота, приехавшего вторым на Гран-при Венгрии, этот подиум стал вторым в сезоне. Ранее он финишировал в топ-3 на Гран-при Великобритании. Макс Ферстаппен продолжил серию побед до Гран-при Нидерландов. На домашней гонке голландец одержал девятую победу подряд.
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