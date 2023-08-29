«Феррари» показала специальную ливрею болида на Гран-при Италии

Итальянская команда «Феррари» представила специальную ливрею, в которой команда будет выступать в Монце на Гран-при Италии. Как и на привычной ливрее, доминирующим цветом остался красный, однако на некоторые элементы болида были добавлены жёлтый и чёрный цвета.
Фото: Официальный аккаунт Scuderia Ferrari в «твиттере»
В чёрный цвет окрашены переднее и заднее антикрыло, а также система «гало». Часть носового обтекателя и номера пилотов жёлтого цвета.
Фото: Официальный аккаунт Scuderia Ferrari в «твиттере»
Гран-при Италии принято считать домашним для «Феррари». Гонки Формулы-1 регулярно проводятся на автодроме в Монце с момента основания чемпионата в 1950 году, исключением стал лишь Гран-при Италии 1980 года, когда гонка была проведена на трассе в Имоле.
Фото: Официальный аккаунт Scuderia Ferrari в «твиттере»
Пилоты «Феррари» праздновали победу в Монце 20 раз, последний — в 2019 году, когда Шарль Леклер привёл команду к триумфу на домашнем Гран-при впервые за девять лет.
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